Дмитрий Полянский рассказал о том, что Москва не делает оглядку на Запад.

Все большее количество стран в мире осознают истинные причины украинского кризиса. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу военных поставок для ВСУ, поделился первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что такая тенденция стала закономерным результатом высвечивания данного сюжета Москвой в Совбезе. Поэтому страна продолжит работу по направлению вне зависимости от того, нравится ли это западным государствам или нет.

Все больше наших международных партнеров осознают истинные причины украинского кризиса, а также то, что поставки западного оружия киевскому режиму препятствуют поиску путей его урегулирования и множат страдания простых украинцев. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ заявило, что украинцы захотят привлечь к ответу архитекторов кризиса.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций