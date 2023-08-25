Постпредство РФ: Запад средствами для Киева мог бы помочь Африке

Денежные средства, которые страны коллективного Запада выделяют на вооружение киевских властей, могли бы покрыть большинство планов по оказанию гуманитарной помощи африканским государствам. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации первый российский заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат указал коллегам на тот момент, что в связи с ухудшением общей гуманитарной ситуации в регионе Москву удивляет откровенная политизация вопросов оказания гуманитарной помощи со стороны международных доноров. В частности, призывы по гумподдержке в прошлом году были профинансированы лишь на уровне 20-30 процентов
При этом, к примеру, на Украине, которая является экспортером продовольствия, гумпризыв демонстрирует рекордные показатели и профинансирован на 70 и более процентов. Очевидно также, что объемы западной военной помощи Украине могли бы спокойно закрыть дыру в большинстве африканских гумпланов ООН.
Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН
Дмитрий Полянский подчеркнул, что вместо оказания помощи нуждающимся странам Африке страны Запада предпочитают отправлять оружие в горячие точки мира, "наживаясь на горе и страданиях людей". В России заметили, что Запад решает оказывать финансовую поддержку тем проектам, связанными с их приоритетами, в тот момент пока потребности Африки в инфраструктуре и технологиях зачастую остаются без какого-либо внимания.
РФ призвала ООН оценить роль Запада и Украины в организации терактов.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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