Линда Томас-Гринфилд рассказала, что США не давили на страны Африки при принятии ими резолюции по Украине.

Постпред США в ООН не считает события на Украине войной между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление сделала в рамках брифинга с журналистами американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. СМИ попросили спикера прокомментировать данные о том, подвергались ли некоторые африканские страны давлению со стороны Вашингтона ради того, чтобы их делегаты поддержали на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по осуждению действий Москвы на территории Украины.

Мы обращаемся с призывом к странам, потому что мы столкнулись с нападением на суверенитет страны. Речь идет о покушении на базовые принципы, заложенные в Уставе ООН. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Дипломат заявила о том, что США никогда не оказывают давления на третьи страны. Линда Томас-Гринфилд уточнила, что в Вашингтоне то давление, которое "чувствовали некоторые страны" направлено на то, чтобы они оказали Киеву поддержку. Постпред подчеркнула, что лично принимала участие в отдельных дискуссиях с африканскими партнерами, чтобы те могли "занять правильную позицию". Она добавила, что сказала международным партнерам о том, что речь не идет о войне между США и Россией.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций