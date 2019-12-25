Постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на территории Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире британского телеканала Sky News. Гость программы уточнил, что Москва не намерена применять свой стратегический арсенал в рамках проведения специальной военной операции. РФ рассчитывает на аналогичную позицию Североатлантического альянса.
Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет.
Владимир Чижов, постпред РФ в ЕС
Российский дипломат отметил журналистам, что в отличие от Вашингтона Москва никогда не проводила даже испытания ядерного оружия за пределами своей государственной территории.
Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров.
Фото и видео: Sky News
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