Постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине

Владимир Чижов назвал отличие Москвы от Вашингтона в вопросе ядерного арсенала.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на территории Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире британского телеканала Sky News. Гость программы уточнил, что Москва не намерена применять свой стратегический арсенал в рамках проведения специальной военной операции. РФ рассчитывает на аналогичную позицию Североатлантического альянса.

Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет. Владимир Чижов, постпред РФ в ЕС

Российский дипломат отметил журналистам, что в отличие от Вашингтона Москва никогда не проводила даже испытания ядерного оружия за пределами своей государственной территории.

Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров.

Фото и видео: Sky News

