Постпред РФ в ЕС обозначил, какие условия должна соблюсти Украина.

Российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью для британского телеканала Sky News. Он выразил обеспокоенность Москвой о том, что лидеры коллективного Запада настраиваются на решение конфликта "на поле боя". Чижов заметил, что страны накачивают киевский режим вооружением и боевой техникой, что никак не помогает мирному урегулированию конфликта в регионе.

…Украина будет нейтральным государством, вне союзов, без какого-либо иностранного военного присутствия на своей территории…признает республики Донбасса и воссоединение Крыма с РФ. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Дипломат заметил, что не может говорить о сроках, в которых случится данное соглашение. По мнению Владимира Чижова, сейчас сложно прогнозировать детали данного дипломатического решения проблемы.

Чижов: СВО на Украине идет по графику, но не так быстро, как хотели бы некоторые.

Фото и видео: Sky News