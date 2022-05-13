Чижов: СВО на Украине идет по графику, но не так быстро, как хотели бы некоторые

Постпред РФ при ЕС рассказал иностранным СМИ о причинах небыстрого продвижения войск на Украине.

Постоянный российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал о том, что специальная военная операция на Украине идет по графику, но не так быстро, как хотели бы некоторые. Такой информацией дипломат поделился с журналистами британского телеканала Sky News.

Она не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России, она продолжается с определенной скоростью с учетом различных аспектов…Я должен повторить, что у России не было намерений захватить территории. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Дипломат отметил необходимость защиты российских войск и их союзников из Донецкой и Луганской народных республик, а также обеспечение безопасности для гражданского населения в регионе конфликта. По словам Чижова, если бы ВС РФ взяли в качестве образца поведение Запада и сил США, то в этом случае Россия прошлась бы паровым катком по Украине несколько раз к текущему моменту.

Госдеп: США используют ситуацию вокруг Украины, чтобы теснить РФ на рынке поставок оружия.

Фото и видео: Sky News

