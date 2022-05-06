Постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мир

Постоянный представитель Китая при ООН заявил, что поставки вооружения на Украину не принесут мира в регионе. Соответствующее заявление сделал в рамках заседания Совета по Безопасности Всемирной организации Чжан Цзюнь. Дипломат призвал стороны конфликта к переговорам между Москвой и Киевом.
Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мир, в конфликте не может быть победителей.
Чжан Цзюнь, дипломат из КНР
Эксперт подчеркнул, что взаимный диалог и переговоры являются единственным и неизбежным вариантом развития ситуации, способным положить конец разногласиям между Россией и Украиной. По мнению Цзюня, к повышению уровня угрозы европейский регион привели несколько волн расширения Североатлантического военного альянса на Восточном фланге после завершения холодной войны. Также эта деятельность заложила основу имеющегося конфликта на Украине.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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