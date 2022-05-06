Небензя: Запад готовился к экономической войне против России

Дипломат рассказал о "маховике репрессий".

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Запад давно и тщательно готовился к экономической войне против России, поэтому быстро запустил свой "маховик репрессий". Об этом дипломат рассказал коллегам в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации

Если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились. Скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат подчеркнул, что кроме бесчисленных антироссийских санкций и запретов, отъема частной собственности у граждан страны, которые никакого отношения к проведению специальной военной операции не имеют, по словам Небензи, Запад заморозил активы РФ на общу. сумму в 300 миллиардов долларов. Василий небензя не понимает, о каком международном праве в текущей обстановке можно говорить.

Небензя рассчитывает, что председательство США в СБ ООН будет успешнее, чем Британии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций