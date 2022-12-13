Постпред КНР при ЕС предупредил, что поставки оружия не остановят конфликт на Украине

Фу Цун пытается обсуждать вопрос мирного урегулирования с РФ, Украиной и Европой.

Китайский постоянный представитель при Евросоюзе Фу Цун предупредил страны коллективного Запада о том, что поставки вооружения и боевой техники не остановят украинский конфликт. Соответствующее заявление иностранец сделал во время своего выступления в Брюсселе на площадке Центра европейской политики. Такое мнение дипломат высказал в преддверии саммита ЕС, на котором будет должен выступить украинский президент Владимир Зеленский.

Откровенно говоря, мы очень озабочены возможной эскалацией конфликта. Мы не верим, что одними поставками оружия можно решить этот конфликт. Люди говорят о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильным местом для победы был бы стол переговоров Фу Цун, постпред КНР в ЕС

Китайский постпред призвал Запад не сравнивать Украину и Тайвань, так как речь идет о совершенно двух разных ситуациях. Он напомнил, что Украина является независимым государством, в то время как остров Тайвань - лишь часть Тайваня. Фц Цун полагает, что происходит размывание приверженности Евросоюза принципу "одного Китая".

МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата.

Фото и видео: YouTube / European Policy Centre