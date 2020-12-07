Постпред Израиля пообещал носить желтую звезду до тех пор, пока СБ ООН не осудит ХАМАС

Гилад Эрдан считает, что СБ ООН забыл о том, для чего он был создан.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности, посвященному урегулированию кризиса на Ближнем Востоку, лично прикрепил к своему пиджаку желтую звезду и пообещал не снимать ее до тех пор, пока СБ при Всемирной организации не станет осуждать действия радикального палестинского движения ХАМАС и заложники не будут освобождены из плена боевиков. Он напомнил коллегам о том, что подобные пятиконечные звезды нацисты из Германии обязывали носить еврейское население в период Холокоста. По мнению спикера, некоторые члены Совбеза ничему не научились на последние 80 лет, прошедшие со времен Второй мировой войны или забыли, для чего была создана ООН.

Всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить звезды до тех пор, пока вы не осудите зверства. Гилад Эрдан, постпред Израиля в ОН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций