Премьер Нетаньяху: Израиль начал третий этап войны с ХАМАС расширением операции

Глава правительства рассказал о задачах ЦАХАЛа.

Военная операция Израиля в секторе Газа, которую еврейское государство ведет в ответ на нападение сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС, вступила уже в третью фазу. Соответствующее заявление сделал по результатам правительственного заседания премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Чиновник заметил, что речь идет о расширении наземных миссий на территории анклава. Спикер Заметил, что задания будут выполняться очень мощными, но размеренными шагами.

Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Чиновник заметил, что сухопутные операции внутри сектора Газа включают в себя также усилия по освобождению заложников, а Израиль не собирается упускать появившиеся возможности. Однако Биньямин Нетаньяху признал, что кампания потребует времени. Правительство ожидает возможные потери и препятствия со стороны противника. Однако премьер пообещал организовать нокдаун для ХАМАСа.

Премьер Израиля сравнил действия ХАМАС с трагедией в Бабьем Яре.

Фото и видео: YouTube / Government Press Office