Постковидную реабилитацию в Петербурге прошли более 10 тысяч человек

Петербург первым в России еще в мае 2020 года открыл койки в Центре восстановительного лечения и реабилитации Городской больницы № 40.

Стационары Петербурга открывают программы восстановительного лечения для пациентов, перенесших Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Многие петербуржцы, переболевшие коронавирусом, особенно пожилые люди, нуждаются в реабилитации. Нужно расширять систему постковидной реабилитации. Александр Беглов, губернатор

Петербург первым в России еще в мае 2020 года открыл койки в Центре восстановительного лечения и реабилитации Городской больницы № 40. Теперь пациенты могут пройти восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн, в Мариинской больнице, в Городской многопрофильной больнице № 2, в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им Г.А.Альбрехта. Общая мощность отделений постковидной реабилитации в Петербурге сегодня 322 койки. Также более 300 коек открыты в пансионате "Восток-6" для работающих петербуржцев.

С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 10000 пациентов, из них в стационарных условиях – более 3000 пациентов.

В трех петербургских ТЦ временно закрыли пункты вакцинации из-за дефицита препарата.

Фото: Piter.tv