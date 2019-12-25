В трех петербургских ТЦ временно закрыли пункты вакцинации из-за дефицита препарата

В торговых центрах Петербурга временно приостановили работу три пункта вакцинации. Ранее еще один пункт в ТЦ "Маршал" закрыли насовсем. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в Комздраве.
В трех пунктах в ТЦ временно ощущается недостаток первой дозы вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), но со второй дозой проблемы нет. В трех пунктах работу временно приостановили до получения новой партии вакцины.
Петербуржцам напоминают, что сделать вакцину от коронавируса можно бесплатно. Для этого нужен паспорт и полис ОМС.
Фото: Piter.tv
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