В Петербурге Владимир Красавчиков приговорен к строгому режиму за наркотики в бананах

Суд осудил главаря крупнейшего канала по сбыту наркотиков в Северной столице.

Городской суд Петербурга вынес решение по делу о крупнейшем наркотрафике. Организатор преступной схемы получил десять лет в тюрьме строгого режима. Следствие выяснило, что мужчина получал из Латинской Америки белый порошкообразный наркотик, который перевозился в коробках из-под бананов.Владимира Красавчикова признали виновным в контрабанде запрещенных веществ более десяти килограмм, а также в сбыте наркотиков.

Известно, что канал поставки был известен оперативника с 2010 года. Однако, накрыть бандитов получилось именно сейчас. Банановозы приезжали в Морской порт из Эквадора. При очередном привозе полиция накрыла членов группировки с поличным. При задержании было изъято более 70 кг наркотиков, стоимостью 85 миллионов долларов. Главаря удалось поймать в январе 2012 года в Голландии. Суд над петербуржцем продолжался с 2014 года.