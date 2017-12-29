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В Петербурге Владимир Красавчиков приговорен к строгому режиму за наркотики в бананах
Сегодня, 14:50
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lesjasap
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В Петербурге Владимир Красавчиков приговорен к строгому режиму за наркотики в бананах

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Суд осудил главаря крупнейшего канала по сбыту наркотиков в Северной столице.

Городской суд Петербурга вынес решение по делу о крупнейшем наркотрафике. Организатор преступной схемы получил десять лет в тюрьме строгого режима. Следствие выяснило, что мужчина получал из Латинской Америки белый порошкообразный наркотик, который перевозился в коробках из-под бананов.Владимира Красавчикова признали виновным в контрабанде запрещенных веществ более десяти килограмм, а также в сбыте наркотиков.
 
Известно, что канал поставки был известен оперативника с 2010 года. Однако, накрыть бандитов получилось именно сейчас. Банановозы приезжали в Морской порт из Эквадора. При очередном привозе полиция накрыла членов группировки с поличным. При задержании было изъято более 70 кг наркотиков, стоимостью 85 миллионов долларов. Главаря удалось поймать в январе 2012 года в Голландии. Суд над петербуржцем продолжался с 2014 года.
Теги: бананы , латинская америка , морской порт , наркотики , эквадор
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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