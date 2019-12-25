Поставщик IT-системы для Елизаветинской больницы высказался об уголовном деле

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве по госконтракту.

Компания "СП.АРМ" прокомментировала ситуацию с Елизаветинской больницей в среду, 28 октября. Об этом сообщил "Петербургский дневник"

Фирма установила медицинскую информационную систему qMS по контракту с медицинским учреждением. Все работы, как заверяют в компании, выполнены согласно условиям контракта в полном объеме, система функционирует и обеспечивает непрерывную работу медицинских процессов больницы, в том числе с городскими подсистемами.

По делу о мошенничестве по госконтракту сотрудники СК еще не связывались с руководством компании, поэтому там еще не знают, в чем именно обвиняют "СП.АРМ".

В компании надеются, что следствие разберется в деле и "очистит от подозрений наше доброе имя".

Напомним, что уголовное дело возбудили 23 октября. Следствие полагает, что параметры системы расходятся с указанными в техзадании. Больница связывает дело с частной IT-компанией, которая пыталась на базе больницы создать свою систему.

Ранее мы писали, что руководство Елизаветинской больницы в Петербурге стало фигурантом дела о мошенничестве.

Фото: sparm.com