Поставки в Испанию российского СПГ сократились примерно на 30%

Поставки в Испанию российского сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2026 года сократились на 32,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

Отмечается, что в начале нынешнего года Испания закупила у России эквивалент 4 375 ГВт·ч СПГ. Этот показатель составил 12,7% от общего объема газа. В январе 2025-го он составлял 6 464 ГВт·ч. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство.

Лидером по поставкам СПГ в Испанию является США. От общего объема страна получает из Вашингтона 44,4%. Второе место занимает Алжир с показателем 29,4%.

