В прошлом году завершились государственные испытания танка.

Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Он напомнил, что компания реализует несколько крупных военных проектов.

Госиспытания танка Т-90М завершены в 2019 году "Уралвагонзаводом". Уже в 2020 году боевая техника будет эксплуатироваться в вооруженных силах России. Контракт на поставку "Прорывов" подписан в ходе форума "Армия-2019".

Напомним, что Т-90М является самой современной версией машины Т-90 с расширенными возможностями и характеристиками. Танк имеет дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., который разгоняет его до 60 км/ч. Модернизация машины включала в себя новую башню, системы управления огнем и систему защиты.

The National Interest назвал основные преимущества танка Т-54/55.

Видео: YouTube/AiirSource Military