Поставки газа из РФ в Турцию за 2019 год рухнули более чем на треть

Опубликован отчет российского газового холдинга по российским стандартам бухучета за минувший год.

Согласно экспертным данным, за 2019-й год российская компания "Газпром" снизила более чем на треть поставки газа в Турцию. Показатели упали на 35% и составили 15,51 млрд кубометров газа против 23,964 млрд "кубов" ранее.

В отчете также приводятся данные "Газпрома" в страны Западной Европы, сообщил ТАСС. Всего экспорт газового гиганта в этот регион сократился на 9%, при этом область осталась крупнейшим рынком сбыта для холдинга. Главными потребителями российского газа в регионе остаются Германия, Италия и Франция.

Ранее мы сообщали о том, что крупнейшая болгарская газораспределительная компания Bulgargaz находится на завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром экспорт" по поводу снижения цены на сырье. Достичь соглашения планируется к концу февраля и тогда цена на газ будет понижена.