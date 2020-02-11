  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:40
145
nastya960
Код вставки плеера

Болгария хочет получить скидку на российский газ

0 0

Достичь соглашения планируется к концу февраля.

Крупнейшая болгарская газораспределительная компания Bulgargaz находится на завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром экспорт" по поводу снижения цены на сырье. Об этом сообщили на сайте болгарского предприятия.

Достичь соглашения планируется к концу февраля и тогда цена на газ будет понижена.

Ранее Болгария планировала найти замену российскому газу. В частности, планировалось покупать газ у Америки. Но с начала текущего года Болгария  начала получать газ из "Турецкого потока". Это газопровод, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.

Теги: болгария, газ, скидка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии