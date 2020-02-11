Болгария хочет получить скидку на российский газ

Достичь соглашения планируется к концу февраля.

Крупнейшая болгарская газораспределительная компания Bulgargaz находится на завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром экспорт" по поводу снижения цены на сырье. Об этом сообщили на сайте болгарского предприятия.

Достичь соглашения планируется к концу февраля и тогда цена на газ будет понижена.

Ранее Болгария планировала найти замену российскому газу. В частности, планировалось покупать газ у Америки. Но с начала текущего года Болгария начала получать газ из "Турецкого потока". Это газопровод, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.