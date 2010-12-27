Болгария начнет получать газ из "Турецкого потока" с 1 января

Об этом заявила глава Минэнергетики.

Болгария готова получать газ из "Турецкого потока" с 1 января. Поставки позволят снизить цену на газ для местных потребителей почти на 5%. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на министра энергетики Теменужку Петкову. Она выступила в понедельник на брифинге в Минэнерго страны

Точка доставки природного газа из РФ изменится, ей станет "Странджа 2". Причины переноса точки - экономические, о них говорилось в июне с "Газпромэкспортом". Получение ресурса через территорию Турции обеспечит экономию около 36 млн евро ежегодно. На данный момент инфраструктура полностью к этому готова, 11-км участок между странами заполнен газом.

Напомним, что летом румынский оператор значительно повысил стоимость за прокачку газа со своей территории. Благодаря строительству "Турецкого потока" Болгария может экспортировать ресурсы в Грецию, Северную Македонию.

Ранее Piter.tv писал о том, что болгарский премьер ответил на слова Путина о торможении "Турецкого потока".

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