Иностранец не видит, что Болгария реально замедляет сроки строительства.

Болгарский премьер ответил на слова Путина о торможении "Турецкого потока". Бойко Борисов не считает, что страна замедляет ход строительства газопровода. Об этом политик рассказал во время эфира на телеканале BTV.

Он заявил, что работы задерживаются из-за проведения обязательных процедур от ЕС. Дипломат напомнил президенту России, что Болгария является лояльным членом НАТО и ЕС. Такая обстановка сложилась не намеренно и никак не связана с политическими мотивами.

На данный момент уже создано 140-150 км конструкции при темпе строительства в 5 км ежедневно. Борисов предложил Путину лично убедиться в запущенном процессе. При данной скорости трубопровод может начать эксплуатироваться к концу 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции достроен конкурент "Турецкого потока".

Видео: YouTube/Boyko Borissov