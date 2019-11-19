В конце месяца новый трубопровод начнет транспортировать газ.

В Турции достроен конкурент "Турецкого потока". Это грозит "Газпрому" дальнейшим падением экспорта в стране. Местное издание Daily Sabah опубликовало сведения о том, что TANAP введут в эксплуатацию 30 ноября. Журналисты ссылаются на заявление министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

Напомним, что TANAP станет частью "Южного газового коридора". Он обеспечит транспортировку ресурсов с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане. Газ будет поступать на рынок в Турции и Юго-Восточную Европу.

Стоимость трубопровода составляет около семи миллиардов долларов, а его протяженность - более 1800 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болгария построит ответвление "Турецкого потока" за 1,5 года.