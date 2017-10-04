Болгария построит ответвление "Турецкого потока" за 1,5 года

Российский газ начнет поступать в страну по новому трубопроводу уже в конце 2020-го.

Болгария завершит строительство ответвления "Турецкого потока" за полтора года. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на председателя Народного собрания республики Цвету Караянчеву. Трубопровод будет готов к эксплуатации к концу 2020 года.

Специалист напомнила, что Болгария стала первым государством, которое отказалось от проведения "Южного потока", когда эксперты нашли нарушения в проекте. Данное заявление прозвучало в рамках встречи иностранных коллег с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

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Цвета Караянчева заметила, что страна не могла отказаться от обещаний перед народом, поэтому Правительство приняло решение о строительстве ответвления "Турецкого потока". Работы будут вестись согласно европейским требования и стандартам качества. После завершения проекта российский газ начнет поступать в Европу.

Напомним, что Россия также отказалась от "Южного потока" в декабре 2014-го. На замену проекта был разработан "Турецкий поток". В рамках эксплуатации трубопровода будет работать две ветви. Одна из них пойдет в Турцию, а вторая - в Южную и Юго-Восточную Европу.

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Фото: Piter.tv