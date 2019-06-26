Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго для ЕС, США и Украины

Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

Правительство РФ продлило на 2020 год продовольственное эмбарго. Среди стран, получившие ответ на санкции: государства Европейского союза, США и Украина, а также другие государства. По мнению президента Владимира Путина, подобные меры позволят поддержать отечественное производство и стать толчком к росту отрасли. Официальный указ опубликован на портале правовой информации.

Депутаты объясняют, что вынуждены вводить эмбарго в ответ на западные санкции. Противостояние между странами длится уже пять лет. Чиновники считают, что зарубежные коллеги с трудом переносят российскую "обратку", так как хотели бы видеть государство потребителем их продукции.

Напомним, что в эмбарго входит сырье, продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФАС России накажет Google за размещение рекламы по написанию дипломов.

Видео: YouTube/Таможня TV