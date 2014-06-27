Петербургские дорожные предприятия получат 268 единиц спецтехники за 2023 год

7 машин были поставлены в Кронштадт и Курортный район, а ещё 3 будут отвечать за уборку центра города.

В начале месяца дорожным службам Северной столицы передали 10 единиц спецтехники для уличной уборки. Комбинированные дорожные машины собраны на заводе "Меркатор" (Калуга) и в Беларуси на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

7 машин были поставлены в Кронштадт и Курортный район, а ещё 3 будут отвечать за уборку центра города.

Власти планируют продолжить обновление парка уборочной техники. Первая партия из 20-ти КамАЗов была получена в начале лета. Также прошла поставка пяти вакуумно-подметальных машин. Кроме того, 6 июля в город прибыли 38 фронтальных одноковшовых погрузчиков из Беларуси. До конца года дорожники получат 268 единиц техники.

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Фото: Правительство Петербурга