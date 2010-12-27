Постановка "Играем Ж" от "ТравестиТеатра"

Новый театральный сезон "ТравестиТеатра" откроет премьера по Стриндбергу.

22 сентября в ЭТОБАРе состоится премьера спектакля от театра “Травести”. Труппа представит зрителям новую постановку по мотивам произведений Августа Стриндберга “Фрёкен Жюли” и “Пляска смерти”.

Постановка “Играем Ж” представляет собой спектакль непривычного формата, который ставится в не совсем обычном для зрителей месте. Однако, ЭТОБАР пользуется популярностью у петербургской интеллигенции и деятелей культуры и искусства Молодые таланты облюбовали данное заведение за непревзойденный джаз и атмосферу богемы.

Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - ЭТОБАР.