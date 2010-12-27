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Новости куда сходить в петербурге Театр
Постановка "Играем Ж" от "ТравестиТеатра"
Вчера, 20:00
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lesjasap
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Постановка "Играем Ж" от "ТравестиТеатра"

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Новый театральный сезон "ТравестиТеатра" откроет премьера по Стриндбергу.

22 сентября в ЭТОБАРе состоится премьера спектакля от театра  “Травести”. Труппа представит зрителям новую постановку  по мотивам произведений Августа Стриндберга “Фрёкен Жюли” и “Пляска смерти”.
 
Постановка “Играем Ж” представляет собой спектакль непривычного формата, который ставится в не совсем обычном для зрителей месте. Однако, ЭТОБАР пользуется популярностью у петербургской интеллигенции и деятелей культуры и искусства Молодые таланты облюбовали данное заведение за непревзойденный джаз и атмосферу богемы.
 
Начало мероприятия - 20.00. Место проведения - ЭТОБАР.
Теги: новый сезон , премьера , спектакль , театр , травести , фрекен жюли
Категории: куда сходить в петербурге Театр

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