Посольство РФ в Испании попросило убрать рекламу с именами русских девушек

Создатели социальной рекламы пытаются привлечь внимание общественности к проблеме проституции в стране.

Российское посольство в Испании потребовало убрать с улиц страны баннеры с упоминанием русских девушек. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что НКО Nueva Vida разместила на улицах городов Испании социальную рекламу с фотографией "меню", в котором написаны цены на проституток с русскими именами, среди которых Женя, София, Катя, Саша. На баннеры ранее пожаловались граждане РФ, которые проживают в Испании.

В этой связи связываемся с указанной организацией <…> с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок. из сообщения посольства РФ в Испании

Баннеры были замечены на улицах в населенных пунктах Сантандер, Санта-Крус де-Безана, Кастро Урдиалес, Ларедо, Рамалес де ла Виктория и других. Таким образом создатели социальной рекламы пытаются привлечь внимание общественности к проблеме проституции в Испании.

Ранее во французского президента Эмманюэля Макрона запустили яйцом во время визита в Лион.

Фото: Facebook/Посольство России в Испании