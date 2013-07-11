Посольства Ирана высмеяли требование Трампа открыть Ормузский пролив

Иранские дипломаты в Зимбабве и ЮАР пошутили в ответ на агрессивные требования со стороны США.

Иранские посольства, расположенные на территории Зимбабве и ЮАР иронично ответили на требование американского президента-республиканца Дональда Трампа через социальные сети. Дипломатические представители Тегерана объяснили западному политику, что "потеряли ключи", необходимые для открытия акватории Ормузского пролива. Таким образом они отреагировали на недавний ультиматум лидера Белого дома в его собственной соцсети Truth Social. Глава США пообещал нанести ракетный удар по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в исламской республике, если к шестому апреля власти не откроют Ормузский пролив.

Мы потеряли ключи. сообщение от посольства Ирана в Зимбабве

Коллег поддержали в ЮАР,написав подписчикам о том, что ключи находятся под цветочным горшком, но вход в Ормузский пролив открыт "только для друзей".

Напомним, что иранское руководство приняло решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики на Ближнем Востоке. За время вооруженного конфликта ряд танкеров подверглись атакам за проход через пролив без разрешения Тегерана. А 25 марта глава внешнеполитического ведомства страны Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив кораблям из дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

