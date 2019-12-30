Посол РФ прокомментировал заявление польского МИД об архивах

В Варшаве заявили, что советские войска не освободили, а поработили народ страны.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает, что заявления Варшавы о "переписывании истории" являются частью политической конъюнктуры. Слова политика привод РИА "Новости".

По мнению Андреева, в нынешней политической ситуации история трактуется под определенные задачи и цели. Он также добавил, что в Москве привыкли на негативную реакцию Польши в отношении всего, что касается событий войны.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. В них говорится, что Варшавское восстание 1944 года было организовано подпольной организацией Армия Крайова, чьи действия курировало польское эмигрантское правительство из Лондона. Конфликт был погашен при помощи солдат Красной Армии.

В Польше неоднократно заявляли, что советские войска вошли на территорию их стран в качестве захватчика и не освободили, а поработили народ страны.

Видео: YouTube / Максим Пономаренко