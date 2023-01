Посол России Антонов: США не хотят политического урегулирования на Украине

По его словам, объявленный Россией в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество в США называют «попыткой взять передышку».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не стремиться к политическому урегулированию конфликта на Украине. Об это он заявил в четверг, отвечая на вопрос СМИ.

Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации [Соединенных Штатов] прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По его словам, объявленный Россией в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество в США называют "попыткой взять передышку". Это означает, что Вашингтон намерен бороться с Россией "до последнего украинца".

Напомним, что Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество. Украинский лидер напомнил, что ещё в ноябре выступал с "формулировкой мира".

Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США