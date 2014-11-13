Андрей Келин оценил скандал США с Дональдом Трампом.

Москва намерена работать с любым будущим американским лидером, которого жители страны изберут на президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN International сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат уточнил, что власти рассчитывают на то, что глава государства будет вести Вашингтон в правильном направлении. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущей шоу о новых обвинениях в отношении экс-лидера Белого дома Дональда Трампа и реакции России на этот процесс.

Мы намерены работать с президентом, который будет избран в США. Конечно, мы следим за тем, что происходит. <…> Я надеюсь, что это не приведет к такому беспорядку, который был во время последних выборов и до них. Андрей Келин, посол РФ в Лондоее

Андрей Келин подчеркнул, что говорит о реальных выборах, в результате которых какой-либо кандидат должен быть избран народом.

Посол России заявил, что данные Британии о продвижении ВСУ неверны.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London