Андрей Кеелин рассказал о ситуации, которая складывается на СВО.

Публикуемая в докладах британского министерства по обороне информация о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается, на самом деле, не соответствует действительности. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат пояснил, что те населенные пункты, которые недавно были захвачены противником, к текущему моменту уже возвращены под контроль Москвы.

Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно. Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

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Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London