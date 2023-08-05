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Посол России заявил, что данные Британии о продвижении ВСУ неверны

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Андрей Кеелин рассказал о ситуации, которая складывается на СВО.

Публикуемая в докладах британского министерства по обороне информация о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается, на самом деле, не соответствует действительности. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат пояснил, что те населенные пункты, которые недавно были захвачены противником, к текущему моменту уже возвращены под контроль Москвы.

Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно.

Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

"Как такое возможно?" Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London

Теги: андрей келин, великобритания, всу, контрнаступление, посол, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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