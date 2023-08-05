Публикуемая в докладах британского министерства по обороне информация о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается, на самом деле, не соответствует действительности. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат пояснил, что те населенные пункты, которые недавно были захвачены противником, к текущему моменту уже возвращены под контроль Москвы.
Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно.
Андрей Келин, посол РФ в Великобритании
"Как такое возможно?" Заявление главы ЦРУ о России шокировало экс-разведчика.
Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London
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