Ян Эмерик Росцишевский рассказал о том, что у страны не будет выбора.

Польский посол в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил в эфире французской радиостанции LCI о том, что его стране придется войти в вооруженный конфликт с Россией в том случае, если Украина проиграет региональное противостояние.

Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт, поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой. Таким образом, у нас не будет выбора. Ян Эмерик Росцишевский, посол Варшавы в Париже

Напомним, что 18 марта депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил российским журналистам о том, что власти Польши втягивает страны Евросоюза в прямую в эскалацию на Украине "против их желания". Иностранный специалист назвал "крайне опасным" решение Варшавы поставить киевскому режиму советские истребители МиГ-29. Парламентарий добавил, в предоставлении вооружений Польша "идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон".

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Фото и видео: YouTube / LCI