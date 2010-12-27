Март подходит к концу, а заморозки в Петербурге - нет

С утра на термометре было минус 1-3 градуса, но днем воздух прогреется до +4..6 градусов. На дорогах гололедица, в течение дня будет идти мокрый снег с дождем.

Первый день последней недели марта начнется с мокрого снега и гололедицы на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В течение дня в Петербурге будет пасмурная погода с прояснениями. С утра на термометре было минус 1-3 градуса, но днем воздух прогреется до +4..6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с запада. В течение дня периодически будет идти мокрый снег с дождем.

Из-за заморозков и дождей на дорогах гололедица, поэтому спасатели просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 25 марта была зафиксирована в 1899 году, тогда столбик термометра опустился до минус 22 градусов, самым теплым этот день был в 1968 году – плюс 12 градусов.

Фото: Piter.tv