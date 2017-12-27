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Последние новости ДТП на Колпинском шоссе: 12 пострадавших

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Стали известны подробности и причины ДТП, в котором оказалось 12 пострадавших.

В результате страшной аварии в Петербурге на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы пострадали 12 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 

В настоящее время установлено, что пострадали 11 пассажиров и водитель маршрутного такси. Известно, что в тяжелом состоянии находится женщина, которая находилась в маршрутном такси и 46-летний водитель. В УГИБДД сообщили, что столкновение произошло в результате неверно выбранной скорости движения. 

По предварительной информации, водитель фуры марки "Мерседес" с полуприцепом выехал на площадь с круговым движением, остановился в крайнем правом ряду для того, чтобы осмотреть автомобиль. В момент, когда шофер вернулся в кабину, в фуру сзади врезался маршрутный автобус.

Напомним, что на место происшествия прибыло большое количество специальных служб. Ранее мы сообщали, на Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП .

 

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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    Сегодня 18:49

    какой кошмар, как вот теперь будут выяснять, кто в этом виноват

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