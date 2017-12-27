На Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП

В Петербурге микроавтобус влетел в фуру, в результате на место ДТП прибыли большое количество специальных служб.

В Санкт-Петербурге на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы произошла страшная авария. Маршрутное такси К293А врезался в фуру. Отметим, что Маршрутка №293А перевозит пассажиров от станции метро "Звёздная"до бульвара Трудящихся в Колпино. Известно, что на момент аварии в такси находилось 11 пассажиров.

Очевидец аварии поделился видео с Piter.tv. На кадрах видно, что из-за ДТП на дороге случился коллапс. Вертолет, несколько пожарных машин и "сокорой помощи" заняли полосу движения. Появилась информация о том, что водителя доставали в зажатой кабине. По предварительной информации, у мужчины переломы ног.

Читатель Piter.tv сообщил, что водителя маршрутки доставили на вертолете в ВЦЭМ в тяжелом состоянии. 8 пассажиров в тяжелом состоянии доставили в Джанилидзе.

Автомобилисты отмечают, что на месте образуется большая пробка. Сотрудники УГИБДД просят не задерживать движение и объезжать место ДТП.

Видео: Piter.tv