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На Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП

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В Петербурге микроавтобус влетел в фуру, в результате на место ДТП прибыли большое количество специальных служб.

В Санкт-Петербурге на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы произошла страшная авария. Маршрутное такси К293А  врезался в фуру. Отметим, что Маршрутка №293А перевозит пассажиров от станции метро "Звёздная"до бульвара Трудящихся в Колпино. Известно, что на момент аварии в такси находилось 11 пассажиров. 

Очевидец аварии поделился видео с Piter.tv. На кадрах видно, что из-за ДТП на дороге случился коллапс. Вертолет, несколько пожарных машин и "сокорой помощи" заняли полосу движения. Появилась информация о том, что водителя доставали в зажатой кабине. По предварительной информации, у мужчины переломы ног. 

Читатель Piter.tv сообщил, что водителя маршрутки доставили на вертолете в ВЦЭМ в тяжелом состоянии. 8 пассажиров в тяжелом состоянии  доставили в Джанилидзе. 

Автомобилисты отмечают, что на месте образуется большая пробка. Сотрудники УГИБДД просят не задерживать движение и объезжать место ДТП. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп спб , колпино , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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