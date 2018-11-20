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Последние части новогодних украшений убрали с Красной площади в Выборге

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Искусственную елку бережно погрузили в грузовик, чтобы сохранить на складе до следующего праздника.

Новогоднюю красавицу, а также части светового куба, служившего украшением Красной площади во время праздников вывезли для бережного сохранения на складе. В следующем году они вернутся, чтобы радовать своим видом горожан.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, новогодние праздники, новый год
Категории: Выборг,

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