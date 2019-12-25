Сквер на углу Некрасова и Маяковского привели в порядок после жалоб местных жителей

На территории убрали мусор, обновили газон, покрасили скамейки и детское оборудование.

Сквер на пересечении улиц Некрасова и Маяковского в Петербурге привели в порядок после жалоб местных жителей и активистов движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Как рассказали в ГАТИ 16 июня, специалисты посетили сквер и действительно обнаружили ненадлежащее состояние скамеек, детского игрового оборудования, ограждений, газонов.

По требованию Инспекции АО "СПП "Центральное" навело порядок на территории: с газона убрали мусор, скамейки, детскую площадку и урны покрасили, на газоне появилась дополнительная подсыпка грунта. Также в первоначальный вид вернули постоянные ограждения вокруг сквера, исписанные вандалами. В ГАТИ отметили, что после уборки одно из ограждений снова разрисовали. Также Инспекция рекомендовала администрации Центрального района задуматься об установке балансодержателя гранитной плитки вокруг бюста поэту Владимиру Маяковскому, расположенному рядом со сквером.

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Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"