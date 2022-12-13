Потолок обрушился из-за некачественного ремонта у соседа сверху.

После вмешательства прокуратуры пенсионеру, в квартире которого частично обрушился потолок, возмещен ущерб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Установлено, что в квартире пенсионера, расположенной по проспекту Металлистов, в ванной комнате произошло залитие и частичное обрушение потолка. Следы протечек имеются на стенах и потолке в жилых комнатах. Пожилому мужчине причинен ущерб в размере более 60 тысяч рублей. Причиной залития стал некачественно проведенный ремонт соседом сверху.

Прокуратура района предъявила исковое заявление в защиту интересов местного жителя о возмещении соседом материального ущерба. Благодаря вмешательству прокуратуры материальный ущерб пенсионеру полностью возмещен.

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга