После трагедии с БТР реконструктора Бараненко отправили в колонию

Его организовали в Красном селе. Там Торопов, управляя БТР-89 во время "Спецназ шоу", переехал одного из гостей.

Красносельский суд Петербурга 12 января вынес приговор основателю военно-патриотической организации "Красная Звезда" Павлу Бараненко, а также председателю правления Александру Торопову и Алексею Киселёву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Бараненко несколько лет назад начал организовывать тематические мероприятия в военном стиле с использованием списанных образцов техники. Вместе с ним работали Торопов – капитан запаса ВС РФ и Киселёв, у которого был опыт в привлечении клиентов для праздничных мероприятий.

Позже Киселев разработал и создал бренд и рекламный сайт "Академия Миллитари" для рекламы услуг по проведению вышеуказанных мероприятий, а также он зарегистрировал статус ИП "Киселёв" для придания видимости законности оказания данного вида услуг. Спустя некоторое время нашелся клиент. Мероприятие назначили на 28 ноября 2020 года. Оно обошлось заказчику в 243 тысячи рублей.

Его организовали в Красном селе. Там Торопов, управляя БТР-89 во время "Спецназ шоу", переехал одного из гостей. Пострадавший скончался. Все трое обвинялись по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом Киселёв признал свою вину, остальные обвиняемые – нет.

Бараненко и Торопов получили по три года колонии общего режима и были взяты под стражу в зале суда, Киселёву назначили 2,5 года условно с испытательным сроком три года.

Фото: Piter.tv

