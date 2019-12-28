Синоптики: после температурного рекорда в Петербург придет настоящая зима

Показатели уличного термометра составят –1…+1 градус, в Ленинградской области от –4 до +1 градуса.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что после температурного рекорда в Петербург придет настоящая зима. Об этом сообщает главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Северной столице ожидаются морозы и гололедица. Уличные термометра покажут –1…+1 градус, а в Ленинградской области от –4 до +1 градуса.

При этом в Петербург придет порывистый ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 739 мм рт. ст..

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге разыграется ветер.

Фото:pixabay