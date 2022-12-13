После реновации на Гражданском проспекте открыли две библиотеки

Теперь здесь будут проходить лекции, мастер-классы и творческие встречи.

На Гражданском проспекте после капитального ремонта открыли взрослую и детскую библиотеки. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

В библиотеке Белинского, которую построили в 1900 году, отремонтировали библиотечный дубовый шкаф, переживший блокаду. Сейчас он стоит в центре медиатеки. Также здесь установили станции самообслуживания, где читатели сами могут оформить книги, которые хотят взять домой.

В этой библиотеке будут проходить спектакли, мастер-классы, творческие встречи и лекции.

Детская библиотека на Гражданском проспекте тоже значительно изменилась. Здесь теперь есть свежий ремонт. Посетители могут побывать в зале для мастер-классов и лекций, комнате для настольных игр и в концертном зале.

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Фото: ЦРБ им. В. Г. Белинского ЦБС Калининского района