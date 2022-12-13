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После реновации на Гражданском проспекте открыли две библиотеки
Сегодня, 18:13
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После реновации на Гражданском проспекте открыли две библиотеки

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Теперь здесь будут проходить лекции, мастер-классы и творческие встречи.

На  Гражданском проспекте после капитального ремонта открыли взрослую и детскую библиотеки. Об этом сообщили в администрации Петербурга. 

В библиотеке Белинского, которую построили в 1900 году, отремонтировали библиотечный дубовый шкаф, переживший блокаду. Сейчас он стоит в центре медиатеки. Также здесь установили станции самообслуживания, где читатели сами могут оформить книги, которые хотят взять домой. 

В этой библиотеке будут проходить спектакли, мастер-классы, творческие встречи и лекции.

Детская библиотека на Гражданском проспекте тоже значительно изменилась. Здесь теперь есть свежий ремонт. Посетители могут побывать в зале для  мастер-классов и лекций, комнате для настольных игр и в концертном зале. 

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Фото: ЦРБ им. В. Г. Белинского ЦБС Калининского района

Теги: библиотеки, гражданский проспект, куда сходить в спб, ремонт библиотеки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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