После рейдов в Петербурге из России выдворят более 400 мигрантов

Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть страну.

Из России выдворят более 400 мигрантов, проживающих в Петербурге. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем tg-канале 30 марта.

418 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, принудительно выдворят из России, или итоги работы уходящей недели. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

В районные суды Петербурга с 25 по 29 марта поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства. Из них судами города рассмотрено уже 515.

Штраф с принудительным выдворением из страны назначен 418 нарушителям. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию.

Кроме того, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 29 марта полицейские провели проверку на транспортных магистралях. Наряды выставили на более чем 30 трассах на въезде в город. В общей сложности остановили свыше 4,5 тыс. машин, проверили более 5 тыс. человек, в том числе почти 1,5 тыс. иностранных граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти