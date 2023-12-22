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В Петербурге сотрудники ГИБДД искали мигрантов-нелегалов
Сегодня, 20:03
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В Петербурге сотрудники ГИБДД искали мигрантов-нелегалов

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Цель операции – выявление иностранных граждан, которые не имеют документов на право пребывания в РФ.

В Петербурге сегодня, 29 марта, горожане заметили скопление сотрудников ГИБДД, ОМОНа и полиции сразу в нескольких районах. Это связано с проведением операции "Нелегал", передает "Фонтанка".

Цель операции – выявление иностранных граждан, которые не имеют документов на право пребывания в РФ. Досмотр машин осуществлялся днем в пятницу на площади Льва Толстого, Пулковском, Таллинском шоссе и около Соборной мечети, находящейся на Кронверкском проспекте. Отмечается, что в связи с проверкой на дорогах Петербурга образовывались пробки. 

Причинами массовых задержаний мигрантов в городе могут являться теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта и арест четырех предполагаемых преступников – граждан Таджикистана.

Ранее на Piter.TV: меры безопасности усилили в общественном транспорте и социальных учреждениях Петербурга. 

Фото: Telegram / 1703

Теги: автомобильный рейд, мигранты в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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