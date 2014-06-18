После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело

Следователи рассказали, что, предположительно, капитан судна был пьян, а танкером управлял его помощник.

Расследование по двум статьям Уголовного кодекса России было возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы из Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета по транспорту. Установлено, что между объектами произошло столкновение вблизи поселка Алексеевск Иркутской области. Один танкер в этот момент находился на ремонте в порту, а второй - "Ерофей Хабаров", перевозил бензин. В результате удара повредилась одна из цистерн. В ней находилось свыше сотни тонн топлива. В настоящее время на территории Киренского района Приангарья введен режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту удалось установить, что на момент столкновения капитан судна находится в состоянии алкогольного опьянения, а судном управлял его помощник. По предварительным сведениям, речь идет о нарушении правил судовождения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил), части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). пресс-служба СК РФ по транспорту в регионе

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