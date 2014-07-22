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После провальной для "Зенита" игры с "Ахматом" Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых
Сегодня, 14:53
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После провальной для "Зенита" игры с "Ахматом" Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых

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Футболист не хочет уходить из клуба. Он пообещал стараться и доказывать, что способен на успехи.

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды. Об этом сообщил "Матч-ТВ" генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.

Агент футболиста Андрей Талаев рассказал, что спортсмен еще с детства хотел играть за "Зенит".  Чтобы попасть в состав команды, он пошел на многие уступки. До вчерашней игры со стороны руководства клуба не было ни одного намека на изменение условий контракта для Чистякова. 

Футболист не хочет уходить из клуба. Он пообещал стараться и доказывать, что способен на успехи.

Ранее на Piter.tv: Дзюба ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор".

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, медведев, спорт, чистяков
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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