Тело направлено в морг, устанавливаются причины смерти.

После пожара в квартире в Дружной горке нашли труп. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели рассказали, что нашли мертвое тело в Гатчинском районе Ленинградской области. Оно находилось в сгоревшем помещении. Эксперты установили, что останки принадлежат 82-летнему мужчине. По предварительной информации, жертва была хозяином жилплощади. Тело направлено в морг для установления причин гибели.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 7:22 утра 26 декабря. На место выехала бригада 107 пожарно-спасательной части. С огнем боролись 8 человек личного состава ведомства и две единицы спецтехники.Пожар возник в квартире дома 17А по улице Урицкого. Там выгорела обстановка на площади в 10 квадратных метров.

Напомним, что огонь ликвидировали к 8:24 часам утра. Спасатели эвакуировали с места событий 30 местных жителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дружной Горке преступник ограбил деревенскую почту на 150 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

