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После потепления в четверг Петербург ждет снег и сильный ветер
Сегодня, 21:56
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После потепления в четверг Петербург ждет снег и сильный ветер

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На дорогах – местами гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий четверг, 25 марта. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода. Возможны периодические прояснения, мокрый снег и дождь.

Ветер – юго-западный, западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.  На дорогах – местами гололедица, предупреждают спасатели. Атмосферное давление почти не изменится.

83-летний погодный рекорд побили в Северной столице за 24 марта. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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