После потепления в четверг Петербург ждет снег и сильный ветер

На дорогах – местами гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий четверг, 25 марта. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода. Возможны периодические прояснения, мокрый снег и дождь.

Ветер – юго-западный, западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов. На дорогах – местами гололедица, предупреждают спасатели. Атмосферное давление почти не изменится.

83-летний погодный рекорд побили в Северной столице за 24 марта. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Piter.tv