83-летний погодный рекорд побили в Петербурге

Окончательные данные по итогам дня появятся позже.

83-летний погодный рекорд побили в Северной столице за 24 марта. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во второй половине дня среды объединенная гидрометеорологическая станция зафиксировала рекордные +11 градусов. Так же тепло было только в 1938 году — синоптики отметили температуру в +10,6 градуса.

Окончательные данные по итогам дня появятся позже, после 21:00.

С наступлением весенней погоды на улицах Петербурга стали локально мыть улицы. Глобально мыть дорожно-уличную сеть и фасады зданий в городе только с наступлением месячника благоустройства, который планируется в апреле.

Фото: Piter.tv