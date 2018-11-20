После потасовки в Выборге зять нанес тестю множественные ножевые ранения

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В городе Выборге Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов выясняют при каких обстоятельствах зять напал на своего тестя с ножом глубокой ночью. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 31 января в выборгскую полицию поступила телефонограмма от медиков о том, что в городе Выборге из своей квартиры в одном из домов на 2-ой Речной улице с ножевыми ранениями, в тяжелом состоянии госпитализирован 56-летний мужчина. По подозрению в поножовщине задержан 37-летнего зять пострадавшего.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: сетевое издание "47news"